Шахтер отдал Маркиньоса Сиприано в аренду Сьону на сезон – UOL Esporte

На 22-летнего бразильца претендовали еще несколько клубов

  • 23.07.2021 10:14
  • 1020 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер отдал Маркиньоса Сиприано в аренду Сьону на сезон – UOL Esporte
© ФК Шахтер. Маркиньос Сиприано

Донецкий «Шахтер» согласовал переход своего латераля Маркиньоса Сиприано на правах аренды в швейцарский «Сьон».

22-летний футболист будет выступать за «Сьон» на протяжении сезона-2021/22. Также швейцарский клуб получил опцию на выкуп контракта игрока.

Сообщается, что помимо «Сьона» за право подписать Маркиньоса Сиприано боролись также «Аль-Джазира» из ОАЭ, «Байя» из Бразилии и «Амьен» из Франции.

В «Шахтере» Маркиньос Сиприано выступает с 2018 года. Его нынешняя оценочная трансферная стоимость равна 1,3 миллиона евро.

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Источник — UOL Esporte

(1 голос)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 23.07.2021 11:06
    +1
    udman1111, 23.07.2021 11:01
    За 100 как Соля з ДК. А вообще брысь кот вонючий
    Шо, подгорает?
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 23.07.2021 11:01
    0
    __FunnyCat__, 23.07.2021 10:20
    За 50 миллионов я надеюсь ?
    Или Закарпатфан что то снова напутал ?
    За 100 как Соля з ДК. А вообще брысь кот вонючий
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 10:20
    -1
    За 50 миллионов я надеюсь ?
    Или Закарпатфан что то снова напутал ?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.07.2021 11:06
    +1
    udman1111, 23.07.2021 11:01
    За 100 как Соля з ДК. А вообще брысь кот вонючий
    Шо, подгорает?
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 23.07.2021 11:01
    0
    __FunnyCat__, 23.07.2021 10:20
    За 50 миллионов я надеюсь ?
    Или Закарпатфан что то снова напутал ?
    За 100 как Соля з ДК. А вообще брысь кот вонючий
    Ссылка
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