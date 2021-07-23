Шахтер отдал Маркиньоса Сиприано в аренду Сьону на сезон – UOL Esporte

Донецкий «Шахтер» согласовал переход своего латераля Маркиньоса Сиприано на правах аренды в швейцарский «Сьон».

22-летний футболист будет выступать за «Сьон» на протяжении сезона-2021/22. Также швейцарский клуб получил опцию на выкуп контракта игрока.

Сообщается, что помимо «Сьона» за право подписать Маркиньоса Сиприано боролись также «Аль-Джазира» из ОАЭ, «Байя» из Бразилии и «Амьен» из Франции.

В «Шахтере» Маркиньос Сиприано выступает с 2018 года. Его нынешняя оценочная трансферная стоимость равна 1,3 миллиона евро.