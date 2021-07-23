Кристалл подписал четырех новичков и вернул ряд бывших футболистов

Херсонский «Кристалл» спустя год снова выступит во Второй лиге Украины.

Как сообщает источник, из игроков, которые защищали цвета «Кристалла» в прошлом сезоне, в команде остались Тимур Гогитидзе, Сергей Жемчужный, Павел Корякин, Максим Крутин и Владислав Клюев.

Спустя полгода вернулись в «Кристалл» Иван Глывый из «Агробизнеса» и Николай Жовтюк. Последний после декабрьского ухода из клуба находился в творческом отпуске, а теперь будет капитаном команды. Снова в заявке «Кристалла» Владислав Апостолюк и Максим Ольховиков: они тоже в свое время играли за херсонский клуб, еще во Второй лиге.

Из новичков можно отметить вратаря Богдана Петриченко из «Металлурга», защитника Виталия Слыщенко из «Никополя», нападающего Даниила Сердинова из молодежной команды «Зари», а также полузащитника Владислава Кушнира, который в 2016–2020 годах играл за «Таврию».

Ранее «Кристалл» возглавил Юрий Кулиш.

В 1-м туре чемпионата Второй лиги 25 июля «Кристалл» примет «Таврию». Начало матча в 17:00.