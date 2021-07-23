Parimatch – официальный спонсор Черноморца

В планах ФК «Черноморец» и Parimatch проведение совместных акций

  • 23.07.2021 09:00
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Parimatch – официальный спонсор Черноморца

Новый футбольный сезон «Черноморец» начнет с новым официальным спонсором – лидером беттинг-индустрии и первым официальным онлайн букмекером Украины Parimatch.

Партнерство одного из самых популярных клубов страны и главного украинского драйвера спорта еще больше усилит популяризацию футбола в регионе. Этот альянс повысит интерес зрителей к спорту и привлечет молодежь к занятиям футболом.

В планах ФК «Черноморец» и Parimatch проведение совместных акций, направленных на популяризацию игры миллионов в рамках стратегии устойчивого развития. Успешность мероприятий и акций гарантирована славной историей главного футбольного бренда Одессы, а также репутацией, опытом и международной экспертизой бренда Parimatch.

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра: “С таким амбициозным партнером у «Черноморца» есть будущее, и мы готовы ставить перед клубом самые смелые задачи. Очень хотим, чтобы у нас все получилось в лучшем виде. Чтобы мы развивались и вместе создали футбол, приносящий удовольствие нашим болельщикам. А они будут с радостью посещать стадион и поддерживать команду «моряков» весь чемпионат и в любую погоду”.

«Мы рады сегодня начать отличную футбольную историю между Parimatch и «Черноморцем». Мы прекрасно понимаем потенциал футбольной аудитории в городе и хотим прийти через 3-4 года к полным стадионам на матчах не только топ команд, но и в среднем по чемпионату. Сейчас мы совместно с клубом разрабатываем шаги для развития нашего сотрудничества на разных уровнях и постепенно начнем все активнее вовлекаться в жизнь города. Наша с клубом задача - чтобы футбольные матчи «Черноморца» были неотъемлемой частью досуга Одессы», - сказал Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

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Источник — Sport.ua

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