В Английской Премьер-лиги ввели обязательную вакцинацию

Английская Премьер-лига вводит норму обязательной вакцинации от коронавируса.
Как сообщает источник, руководство АПЛ решило, что до 1 октября все, кто посещает стадионы АПЛ (включая футболистов, тренеров и персонал) должны будут пройти вакцинацию двумя дозами. Команды, которые не выполнят требование, не будут допущены до участия в турнире.
Сезон Английской Премьер-лиги стартует 13 августа матчем «Брентфорд» — «Арсенал».
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Источник — La Repubblica
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