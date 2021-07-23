В Английской Премьер-лиги ввели обязательную вакцинацию

Английская Премьер-лига вводит норму обязательной вакцинации от коронавируса.

Как сообщает источник, руководство АПЛ решило, что до 1 октября все, кто посещает стадионы АПЛ (включая футболистов, тренеров и персонал) должны будут пройти вакцинацию двумя дозами. Команды, которые не выполнят требование, не будут допущены до участия в турнире.

Сезон Английской Премьер-лиги стартует 13 августа матчем «Брентфорд» — «Арсенал».

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