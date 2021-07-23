Вест Хэм собирается купить защитника Ливерпуля

Натаниэль Филлипс может перебраться в Лондон

  • 23.07.2021 07:04
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Вест Хэм собирается купить защитника Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» решительно настроен подписать защитника «Ливерпуля» Натаниэля Филлипса.

Как отмечает Sky Sports, за 24-летнего футболиста также ведут борьбу «Брайтон», «Бернли» и «Ньюкасл». 

Согласно порталу Transfermarkt, сумма трансфера Филлипса оценивается в 8 млн евро. Контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» повесил ценник на Ярмоленко.

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Источник — Sky Sports

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