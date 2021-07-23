Вторая лига ждет. Рева, Ищенко, и Старгородский возобновляют карьеру

Столичный «Левый берег» в свой первый сезон под эгидой ПФЛ входит самым именитым составом во всей Второй лиге.

Вратари Виталий Рева (1974 года рождения) и Антон Сытников (1991), полевые игроки Александр Акименко (1985), Виктор Берко (1992), Сергей Воронин (1987), Александр Гуськов (1994), Андрей Запорожан (1983), Николай Ищенко (1983), Олег Карамушка (1984), Владимир Коваль (1992), Павел Ксенз (1987), Василий Курко (1995), Тарас Пинчук (1989) и Артем Старгородский (1982) немало попылили на полях стадионов Украины и других стран. Теперь они будут наводить страх на соперников по группе А Второй лиги.

«Левый берег» в минувшем чемпионате Украины среди аматоров занял 6-е место в своей группе. В 1-м туре нового сезона Второй лиги 24 июля команда Анатолия Бузника примет ЛНЗ. Начало матча в 18:00.