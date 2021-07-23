Вторая лига ждет. Рева, Ищенко, и Старгородский возобновляют карьеру

«Левый берег» подписал целый ряд ветеранов

  • 23.07.2021 03:40
  • 185 просмотров
  • 0 комментариев
Вторая лига ждет. Рева, Ищенко, и Старгородский возобновляют карьеру
© ФК Динамо Киев. Виталий Рева

Столичный «Левый берег» в свой первый сезон под эгидой ПФЛ входит самым именитым составом во всей Второй лиге.

Вратари Виталий Рева (1974 года рождения) и Антон Сытников (1991), полевые игроки Александр Акименко (1985), Виктор Берко (1992), Сергей Воронин (1987), Александр Гуськов (1994), Андрей Запорожан (1983), Николай Ищенко (1983), Олег Карамушка (1984), Владимир Коваль (1992), Павел Ксенз (1987), Василий Курко (1995), Тарас Пинчук (1989) и Артем Старгородский (1982) немало попылили на полях стадионов Украины и других стран. Теперь они будут наводить страх на соперников по группе А Второй лиги.

«Левый берег» в минувшем чемпионате Украины среди аматоров занял 6-е место в своей группе. В 1-м туре нового сезона Второй лиги 24 июля команда Анатолия Бузника примет ЛНЗ. Начало матча в 18:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности