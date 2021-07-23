Шахтер – Ингулец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины

  • 23.07.2021 00:59
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Шахтер – Ингулец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Ингулец

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Ингулец».

«В прошлом сезоне «Шахтер» стал вторым и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов, где соперником «горняков» стал бельгийский «Генк». «Ингулец» в прошлом сезоне занял 12-е место в Премьер-лиге Украины. 

В своей истории оппоненты играли между собой два раза. Обе встречи выиграли «горняки». Сначала они победили в финале Кубка Украины-2019 (4:0), а затем в рамках УПЛ выиграли со счетом 1:0. Еще в одном поединке команде из Петрово было засчитано техническое поражение 0:3.

Поставлю на чистую победу «Шахтера». Думаю, «Шахтер» выиграет у «Ингульца» в Киеве. У «Шахтера» хорошая команда, они усилились. Поставим на победу «горняков», – сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Ингулец» состоится 24 июля. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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