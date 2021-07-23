Верес – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины «Верес» – «Колос».

«Верес» в прошлом сезоне уверенно выиграл Первую лигу Украины. «Колос» в том сезоне установил клубный рекорд, заняв четвертое место в чемпионате Украины.

В своей истории соперники встречались пять раз (4 победы команды из Ковалевки и 1 виктория коллектива из Ровно). По забитым-пропущенным 12:7 выигрывает «Колос».

«Верес» только вышел в УПЛ. «Колос» будет бороться за еврокубки, и в этом сезоне будет играть в еврокубках. «Верес» - «Колос» - это будет интересный, боевой матч. Поставлю на то, что «Колос» не проиграет «Вересу», - сказал Козьбан.

Матч «Верес» – «Колос» состоится 24 июля. Начало встречи – в 17:00.