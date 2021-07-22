Без двух игроков. Шахтер готовится к старту сезона УПЛ

«Шахтер» продолжает тренировки и готовится к матчу 1-го тура УПЛ против «Ингульца» 24 июля.

Команда Роберто Де Дзерби работает без Сергея Кривцова и Фернандо, которые вернутся к полноценной работе на следующей неделе.

Но Исмаили, Марлос и Маркос Антонио уже тренируются в общей группе.

Матч станет первым официальным для нового тренера «Шахтера».