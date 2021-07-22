Напряженная битва на 2,5 часа. Завацкая уступила на турнире в Палермо

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA250 в итальянском Палермо.
Завацкая в двух сетах проиграла Ольге Данилович из Сербии - 6:7, 5:7.
Напряженный поединок длился более 2,5 часов.
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Источник — Sport.ua
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