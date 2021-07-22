Напряженная битва на 2,5 часа. Завацкая уступила на турнире в Палермо

Украинская теннисистка уступила в двух сетах

  • 22.07.2021 22:28
  • 475 просмотров
  • 1 комментарий
Напряженная битва на 2,5 часа. Завацкая уступила на турнире в Палермо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA250 в итальянском Палермо.

Завацкая в двух сетах проиграла Ольге Данилович из Сербии - 6:7, 5:7.

Напряженный поединок длился более 2,5 часов.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Андрей Ванчак
      Андрей Ванчак, 22.07.2021 22:34
    -3
    Достойно Катаріна зіграла, не хватило трохи досвіду, але гра була дуже непогана у її виконанні!
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