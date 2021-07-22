Первый топ-матч сезона УПЛ. Известно расписание 3-го тура

УПЛ опубликовала расписание 3-го тура чемпионата 2021/22. В нем состоится первый топ-матч нынешнего украинского сезона.
«Заря» примет «Динамо».
6 августа
Металлист 1925 - Черноморец 19:30
7 августа
Рух - Верес 17:00
Шахтер - Александрия 19:30
Днепр-1 - Мариуполь 19:30
8 августа
Минай - Колос 17:00
Заря - Динамо 19:30
Ворскла - Львов 19:30
9 августа
Десна - Ингулец 19:30
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Источник — УПЛ
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