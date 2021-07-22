Первый топ-матч сезона УПЛ. Известно расписание 3-го тура

Между собой сыграют «Заря» и «Динамо»

  • 22.07.2021 20:45
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Первый топ-матч сезона УПЛ. Известно расписание 3-го тура
© zarya-lugansk.com

УПЛ опубликовала расписание 3-го тура чемпионата 2021/22. В нем состоится первый топ-матч нынешнего украинского сезона.

«Заря» примет «Динамо».

6 августа

Металлист 1925 - Черноморец 19:30

7 августа

Рух - Верес 17:00

Шахтер - Александрия 19:30

Днепр-1 - Мариуполь 19:30

8 августа

Минай - Колос 17:00

Заря - Динамо 19:30

Ворскла - Львов 19:30

9 августа

Десна - Ингулец 19:30

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Источник — УПЛ

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