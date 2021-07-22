Parimatch - новый титульный партнер ровенского народного клуба Верес

В соответствии с Соглашением о партнерстве, два бренда будут продвигать принципы честной игры

  • 22.07.2021 19:28
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Parimatch - новый титульный партнер ровенского народного клуба Верес

Чемпион Первой лиги 2020-2021 НК "Верес" и лидер беттинг-индустрии Украины Parimatch договорились о стратегическом партнерстве сроком на три года - до 2024 года. Parimatch, как новый титульный партнер народного футбольного клуба "Верес", в рамках стратегии устойчивого развития украинского спорта будет помогать популяризировать футбол, поддерживать молодые таланты и развитие инфраструктуры в Ровенской области.

Напомним, НК "Верес" и Parimatch уже имеют опыт успешного сотрудничества. Весной этого года лидер беттинг-индустрии Украины поддержал первое в Украине IPO футбольного клуба - размещение акций народного футбольного клуба из Ровно.

"Нам импонируют амбиции и международная экспертиза Parimatch, их подход к развитию спорта. Поэтому когда возникла идея объединить усилия, у нас не было ни капли сомнений. Наша команда стремится перенять опыт лучших европейских клубов, с которыми сотрудничает Parimatch. Срок соглашения на три года свидетельствует, что мы стремимся построить крепкий футбольный альянс, который поможет сделать наш футбол лучше", - отметил президент народного клуба "Верес" Иван Надеин.

"Верес в прошлом сезоне продемонстрировал яркий и интересный футбол, а также отлично показал себя в маркетинге и в работе со своей аудиторией. Эта необычная для Украины смесь футбола и нестандартных подходов к маркетингу нас заинтересовала Мы хотим помочь развить эту историю и предоставить свой опыт для расширения возможностей клуба. Верим, что в этом сезоне "Верес" достойно выступит в УПЛ. Такие клубы - яркий пример развития футбола в регионах и нам бы хотелось поддерживать такие инициативы", - подчеркнул Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

В соответствии с Соглашением о партнерстве, два бренда будут совместно продвигать принципы честной игры, привлекать молодежь к игре в футбол, способствовать улучшению спортивной инфраструктуры.

Ожидается, что уже в сезоне 2021-2022 народный клуб "Верес" сможет сыграть первые матчи на домашнем стадионе "Авангард" в Ровно. Также в ближайшее время начнется строительство клубной базы.

«Верес» (Ровно) - украинский футбольный клуб, чемпион Первой лиги 2020-2021. Клуб основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 - 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94.

Parimatch - всемирно известный бренд по спортивному беттингу. Одна из самых популярных инновационных онлайн платформ для ставок в Европе и мире. Компания Parimatch была основана в Киеве в 1994 году. Parimatch Ukraine является частью глобального холдинга Parimatch и крупнейшим меценатом спорта в Украине. Бренд является драйвером развития крупнейших спортивных проектов страны: Национальной сборной Украины по футболу, ФК «Шахтер», Федерации баскетбола Украины, Украинской хоккейной лиги, любительского спорта и др. Компания является лауреатом большого количества мировых и всеукраинских премий: "SBC awards", "Effie Awards", "Человек Года" и др. Бренд активно развивает социальные проекты в рамках деятельности фонда Parimatch Foundation.

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Источник — Sport.ua

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