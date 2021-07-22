ВИДЕО. Ювентус представил новую выездную форму

Туринский «Ювентус» представил выездной комплект формы на сезоне 2021/2022.
Комплект выполнен в черном цвете с незначительными вкраплениями розового и кремового.
Создатели формы отметили, что они вдохновлялись ночным Турином.
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Источник — ФК Ювентус
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