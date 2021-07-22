22-летний Иван Кузьменко стал генеральным директором Александрии

Сын президента клуба получил должность

  • 22.07.2021 19:10
  • 1163 просмотра
  • 3 комментария
22-летний Иван Кузьменко стал генеральным директором Александрии
© fco.com.ua

Официальный сайт «Александрии» объявил о том, что генеральным директором клуба стал 22-летний Иван Кузьменко, сын владельца Сергея Кузьменко.

Отмечается, что Иван закончил Киевский университет имени Шевченко, получив диплом магистра. Имеет квалификацию экономиста-международника и переводчика с английского.

Директором клуба остался Дмитрий Китаев, который обеспечивает функционирование работы «Александрии».

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Источник — ФК Александрия

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 22.07.2021 20:03
    0
    Владимир Копяк, 22.07.2021 19:22
    За такими "вундеркиндами" - будущее украинского футбола...
    героям слава!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 22.07.2021 19:30
    +1
    Владимир Копяк, 22.07.2021 19:22
    За такими "вундеркиндами" - будущее украинского футбола...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.07.2021 19:22
    +2
    За такими "вундеркиндами" - будущее украинского футбола...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.07.2021 19:22
    +2
    За такими "вундеркиндами" - будущее украинского футбола...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 22.07.2021 19:30
    +1
    Владимир Копяк, 22.07.2021 19:22
    За такими "вундеркиндами" - будущее украинского футбола...
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 22.07.2021 20:03
    0
    Владимир Копяк, 22.07.2021 19:22
    За такими "вундеркиндами" - будущее украинского футбола...
    героям слава!
    Ссылка
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