22-летний Иван Кузьменко стал генеральным директором Александрии

Официальный сайт «Александрии» объявил о том, что генеральным директором клуба стал 22-летний Иван Кузьменко, сын владельца Сергея Кузьменко.
Отмечается, что Иван закончил Киевский университет имени Шевченко, получив диплом магистра. Имеет квалификацию экономиста-международника и переводчика с английского.
Директором клуба остался Дмитрий Китаев, который обеспечивает функционирование работы «Александрии».
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Источник — ФК Александрия
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