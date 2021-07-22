Львов — Мариуполь. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1-го тура Премьер-лиги Украины «Львов» – «Мариуполь».

«Нас ждет такое своеобразное муниципальное дерби.

15 раз встречались между собой «Львов» и «Мариуполь» (9 побед мариупольцев, 3 виктории львовян и 3 ничьи). По забитым-пропущенным статистика в пользу приазовцев 27:14. В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами. «Мариуполь» победил 1:3, а «Львов» - 1:2. К слову, в обоих матчах в первом тайме было забито по два мяча.

Сложно что-то прогнозировать. Наверное, будет интересный матч. Но поставлю все-таки на то, что «Львов» не проиграет дома «Мариуполю». Приазовской команде предстоит преодолеть длинную дорогу, им ехать через всю Украину. У «Львова» может быть небольшое преимущество. Хотя у «Мариуполя» молодая команда. Но поставим, что «Львов» не проиграет», - сказал Козьбан.

Матч «Львов» – «Мариуполь» состоится 23-го июля. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.