ВИДЕО. Шахтер и Динамо обновили газон на Олимпийском

Игровое поле получило первую реновацию за десять лет

  • 22.07.2021 18:39
  • 1360 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Шахтер и Динамо обновили газон на Олимпийском
© ФК Шахтер Донецк

Новое поле на НСК «Олимпийский»! 3 месяца за 60 секунд.

Смотрите, как проходила первая за 10 лет реновация газона в Киеве, которой занимался «Шахтер» совместно с «Динамо».

НСК «Олимпийский» — крупнейший стадион в Украине. Общая вместимость арены составляет 70 050 зрителей.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 19:52
    0
    Хах, даже видео Шахтер снял) Может не нужно стадион ни с кем делить, раз благоустройством только одна команда занимается?)
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    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 19:49
    0
    Шахтер играет первый год и уже заменил газон, а динама за 10 лет только в долги перед НСК влетал. И кому тут не рады?)))
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    Face Control
    online
      Face Control, 22.07.2021 19:02
    -4
    Автобусники кипрские тут каким боком? Всё сделал Шахтёр.
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    smart-Forever
      smart-Forever, 22.07.2021 19:02
    -2
    Если Суркис стадион им. Лобановского превратил в огород, то каким боком его записали в партнёры Шахты по реновации газона на Олимпийском??
    Он умеет только тратить деньги в казино Монако. Не царское это дело - помогать кротам.
    Так что не надо ля-ля
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    Huygens
    online
      Huygens, 22.07.2021 18:57
    +2
    Можно приглашать монатиков и мозги.)
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.07.2021 18:53
    0
    Ну круто! И тут как бы не пенились фанаты ДК седует поблагодарить Шахтёр. Даже не за долевое участие а а инициативу. Где бы они не базировались везде работа с газоном велась и велась успешно, и Львов и Харьков и теперь Киев!
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    Huygens
    online
      Huygens, 22.07.2021 18:57
    +2
    Можно приглашать монатиков и мозги.)
    Ссылка
    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 19:52
    0
    Хах, даже видео Шахтер снял) Может не нужно стадион ни с кем делить, раз благоустройством только одна команда занимается?)
    Ссылка
    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 19:49
    0
    Шахтер играет первый год и уже заменил газон, а динама за 10 лет только в долги перед НСК влетал. И кому тут не рады?)))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.07.2021 18:53
    0
    Ну круто! И тут как бы не пенились фанаты ДК седует поблагодарить Шахтёр. Даже не за долевое участие а а инициативу. Где бы они не базировались везде работа с газоном велась и велась успешно, и Львов и Харьков и теперь Киев!
    Ссылка
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