ВИДЕО. Шахтер и Динамо обновили газон на Олимпийском

Новое поле на НСК «Олимпийский»! 3 месяца за 60 секунд.
Смотрите, как проходила первая за 10 лет реновация газона в Киеве, которой занимался «Шахтер» совместно с «Динамо».
НСК «Олимпийский» — крупнейший стадион в Украине. Общая вместимость арены составляет 70 050 зрителей.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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Он умеет только тратить деньги в казино Монако. Не царское это дело - помогать кротам.
Так что не надо ля-ля
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