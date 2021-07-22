Днепр-1 - в еврокубки вместе с Parimatch

О начале сотрудничества с Parimatch было объявлено на «Днепр-Арене»

  • 22.07.2021 18:25
  • 477 просмотров
  • 0 комментариев
Днепр-1 - в еврокубки вместе с Parimatch

Впервые в истории СК «Днепр-1» получил титульного спонсора, им стал всемирно известный бренд Parimatch, который уже много лет занимается популяризацией спорта в Украине. Тем самым СК «Днепр-1» вошел в пул, который объединяет 9 клубов Премьер-лиги.

Сотрудничество Parimatch и СК «Днепр-1» будет предусматривать развитие клубной маркетинговой составляющей и увеличения количества болельщиков команды. Деятельность бренда и клуба будет направлена ​​на стратегию устойчивого развития, которая будет включать в себя долгосрочные цели. Уже запланирована несколько акций, которые обязательно понравятся болельщикам и продемонстрируют яркие изменения в деятельности клуба.

О начале сотрудничества с Parimatch было объявлено на «Днепр-Арене», где клуб организовал для болельщиков футбольный праздник. Ведь хоть после длительной летней паузы чемпионат Украины и возвращается, но согласно календарю, два первые тура СК «Днепр-1» проведет на выезде. Поэтому фанатам днепрян дали возможность раньше открыть сезон.

Вадим Мисюра, директор по связям с общественностью Parimatch: «Днепр - большой футбольный город, где болельщики привыкли к игре высокого уровня. Очень рад, что теперь мы будем одной командой. Вместе с клубом мы приложим максимум усилий, чтобы подарить фанатам только приятные впечатления и эмоции от футбола. «Днепр-1» - уже девятый клуб высшего дивизиона среди наших партнеров. Это часть стратегии устойчивого развития украинского спорта от Parimatch».

В этом сотрудничестве сошлись два амбициозные партнеры. Так, «Днепр-1» в следующем сезоне ставит целью попадание в еврокубки.

- Команде поставлена ​​задача - попасть в еврокубки, - отметил почетный президент клуба Юрий Береза. - Какое именно место она займет, это уже другой вопрос. А относительно максимальных целей... Лично я мечтаю о чемпионстве, но будем реалистами. Перед началом сезона любой скажет о желании выиграть чемпионат и Кубок Украины. Так и должно быть.

Все желающие смогли не только увидеть команду, но и посмотреть на тренировку футболистов, в том числе новичков, которых болельщикам представили вместе с новой формой.

Состав «Днепра-1» в преддверии сезона пополнили голкиперы Евгений Паст и Валентин Кожокар, защитники Валерий Лучкевич, Никита Кравченко, полузащитники Невен Джурасек, форвард Назарий Русин. А они, в свою очередь, представили новый дизайн формы «Днепра-1». Основным цветом в сезоне 2021/22 останется синий, а резервный комплект формы будет желтый.

- Новички сразу очень быстро влились в коллектив и нашли общий язык с нами, ветеранами, - говорит капитан команды Сергей Логинов.

Также было объявлено о старте продаж абонементов на домашние матчи «Днепра-1» в сезоне 2021/22. Первая игра на «Днепр-Арене» состоится в августе, поэтому у болельщиков есть время выбрать удобное место. Это выгодно - владельцы абонементов экономят 20% розничных билетов.

В завершение праздника болельщики получили подарки в виде мячей, что полетели прямо на трибуны. А еще они очень долго не отпускали игроков и главного тренера Игоря Йовичевича, фотографируясь и собирая автографы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности