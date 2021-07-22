Катарина Завацкая – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№144 WTA) продолжит борьбу в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Палермо.



В матче второго круга украинка сразится против Ольги Данилович из Сербии (№149 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Вихлянцева – Шарма. Ориентировочное время начала встречи в 19:00 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Чжан Шуай (№57 WTA) или Франчески Ди Лоренцо (№161 WTA).

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