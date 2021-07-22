ВИДЕО. Как Динамо живет и тренируется в Австрии

База на высоте 800 метров над уровнем моря, четвертый переезд и три страны всего за 12 дней — это все о третьем сборе «Динамо»!
Ведущий расскажет, как и почему на горизонте киевлян появилась новая поездка в Австрию, где команда будет жить и в каких условиях работать.
Это уже третий сбор киевлян в межсезонье, во время которого динамовцы проведут еще два спарринга — с берлинским «Унионом» и «Вильярреалом».
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Источник — ФК Динамо Киев
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