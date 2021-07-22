ВИДЕО. Как Динамо живет и тренируется в Австрии

Команда Мирчи Луческу продолжает подготовку к новому сезону

  • 22.07.2021 16:40
  • 1034 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Динамо живет и тренируется в Австрии
© ФК Динамо Киев

База на высоте 800 метров над уровнем моря, четвертый переезд и три страны всего за 12 дней — это все о третьем сборе «Динамо»!

Ведущий расскажет, как и почему на горизонте киевлян появилась новая поездка в Австрию, где команда будет жить и в каких условиях работать.

Это уже третий сбор киевлян в межсезонье, во время которого динамовцы проведут еще два спарринга — с берлинским «Унионом» и «Вильярреалом».

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 18:24
    0
    От чего не сделать в Карпатах такие базьі...? Пусть бьі сюда приезжали
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 22.07.2021 17:07
    0
    Нагрузка на игроков приличная,это хорошо.Завтра трудный матч с "Унион" Берлин,командой занявшей 7 место в ЧГ,причём; по-моему в последнем туре ЧГ обыграла команду занявшую 2 место в ЧГ-Лейпциг на её поле 1:2. Трудный будет матч для киевлян.Желаю им успеха.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 18:24
    0
    От чего не сделать в Карпатах такие базьі...? Пусть бьі сюда приезжали
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 22.07.2021 17:07
    0
    Нагрузка на игроков приличная,это хорошо.Завтра трудный матч с "Унион" Берлин,командой занявшей 7 место в ЧГ,причём; по-моему в последнем туре ЧГ обыграла команду занявшую 2 место в ЧГ-Лейпциг на её поле 1:2. Трудный будет матч для киевлян.Желаю им успеха.
    Ссылка
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