ВИДЕО. Как Динамо живет и тренируется в Австрии

База на высоте 800 метров над уровнем моря, четвертый переезд и три страны всего за 12 дней — это все о третьем сборе «Динамо»!

Ведущий расскажет, как и почему на горизонте киевлян появилась новая поездка в Австрию, где команда будет жить и в каких условиях работать.

Это уже третий сбор киевлян в межсезонье, во время которого динамовцы проведут еще два спарринга — с берлинским «Унионом» и «Вильярреалом».