Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Ворскла выиграет за счет класса»

Бывший нападающий «Ворсклы» Сергей Чуйченко поделился ожиданиями от предстоящего матча полтавской команды в Лиге конференций против финского клуба КуПС.
«Я считаю, что «Ворскла» сегодня выиграет за счет класса. В первую очередь ставлю на то, что у нас чемпионат сильнее.
Думаю, Максимов выберет тактику от обороны, на контратаках. КуПС должен у себя дома искать бреши в обороне «Ворсклы» и атаковать большими силами, а игроки полтавской команды должны этим воспользоваться и выиграть матч. Будем надеяться на хороший результат для «Ворсклы».
Матч КуПС — «Ворскла» состоится в четверг, 22 июля, и начнется в 19:00. Ответная встреча состоится в Полтаве 29 июля.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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