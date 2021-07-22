Юрий МАКСИМОВ: «У Ворсклы стоит задача пройти в следующий раунд»

В четверг, 22 июля, полтавская «Ворскла» стартует в новом турнире УЕФА – Лиге Конференций. В Финляндии «бело-зеленые» сыграют с клубом КуПС.

«Мы целый год играли для того, чтобы получить право выйти в этот евротурнир. И вот, наконец, начало. Мы проделали огромную работу на сборах, ребята уже горят желанием выйти на поле и проверить себя на фоне команд хорошего европейского уровня. Задачи, что у нас, что у команды КуПС, пожалуй, одинаковые, все хотят пройти в следующий раунд. Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне, а потом все по плану. Мы видели обе игры финнов против армянского «Ноа». Все тщательно проанализировали. У них есть свои сильные стороны, но мы знаем, что с этим делать», - сказал Максимов.

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча КуПС — Ворскла.