Юрий МАКСИМОВ: «У Ворсклы стоит задача пройти в следующий раунд»

Наставник «Ворсклы» поделился ожиданиями накануне поединка против финского КуПС

  • 22.07.2021 15:45
  • 696 просмотров
  • 2 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «У Ворсклы стоит задача пройти в следующий раунд»
© ФК Ворскла

В четверг, 22 июля, полтавская «Ворскла» стартует в новом турнире УЕФА – Лиге Конференций. В Финляндии «бело-зеленые» сыграют с клубом КуПС.

«Мы целый год играли для того, чтобы получить право выйти в этот евротурнир. И вот, наконец, начало. Мы проделали огромную работу на сборах, ребята уже горят желанием выйти на поле и проверить себя на фоне команд хорошего европейского уровня. Задачи, что у нас, что у команды КуПС, пожалуй, одинаковые, все хотят пройти в следующий раунд. Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне, а потом все по плану. Мы видели обе игры финнов против армянского «Ноа». Все тщательно проанализировали. У них есть свои сильные стороны, но мы знаем, что с этим делать», - сказал Максимов.

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча КуПС — Ворскла.

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Источник — ФК Ворскла

(3 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 22.07.2021 16:41
    0
    rus, 22.07.2021 16:14
    Удачи!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 22.07.2021 16:14
    +2
    Удачи!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 22.07.2021 16:14
    +2
    Удачи!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 22.07.2021 16:41
    0
    rus, 22.07.2021 16:14
    Удачи!
    Ссылка
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