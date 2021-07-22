Михаил КОПОЛОВЕЦ: «На данный момент я не спортивный директор Миная»

Экс-игрок «Миная» - о своем статусе

  • 22.07.2021 14:03
  • 808 просмотров
  • 1 комментарий
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «На данный момент я не спортивный директор Миная»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший игрок и спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о своем текущем статусе в клубе:

«На данный момент – я не спортивный директор «Миная». Встречи с президентом у меня не было, мы так разбежались. Все видели ту ситуацию, которая была с командой.

Это был большой стресс для президента, для меня, для всех. Возможно, в будущем у меня еще будет встреча с руководством клуба и что-то поменяется.

Меня в клубе нет, я не принимаю никаких решений. Но я не исключаю, что вернусь в «Минай». Я для этого клуба не чужой, как и клуб для меня. С президентом мы не враги, думаю, встретимся и поговорим».

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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 22.07.2021 14:10
    0
    Диктофон не забудь прихопити на зустріч.
    ....
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 22.07.2021 14:10
    0
    Диктофон не забудь прихопити на зустріч.
    ....
    Ссылка
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