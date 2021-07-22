Михаил КОПОЛОВЕЦ: «На данный момент я не спортивный директор Миная»

Бывший игрок и спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о своем текущем статусе в клубе:

«На данный момент – я не спортивный директор «Миная». Встречи с президентом у меня не было, мы так разбежались. Все видели ту ситуацию, которая была с командой.

Это был большой стресс для президента, для меня, для всех. Возможно, в будущем у меня еще будет встреча с руководством клуба и что-то поменяется.

Меня в клубе нет, я не принимаю никаких решений. Но я не исключаю, что вернусь в «Минай». Я для этого клуба не чужой, как и клуб для меня. С президентом мы не враги, думаю, встретимся и поговорим».