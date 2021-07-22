Иско покинул тренировку Реала. Ему стало плохо из-за прививки

Полузащитник «Реала» Иско не смог завершить сегодняшнюю тренировку команды. Ему стало плохо, появились симптомы простуды.

Скорее всего, речь идет о реакции на прививку от коронавируса, которую Иско сделал вместе с несколькими партнерами по команды 19 июля. Тесты игрока на коронавирус дали негативный результат.

Перед стартом нового сезона у «Реала» запланированы два товарищеских матча: 25 июля с «Рейнджерс» и 8 августа с «Миланом».