Иско покинул тренировку Реала. Ему стало плохо из-за прививки

Полузащитник «Реала» Иско не смог завершить сегодняшнюю тренировку команды. Ему стало плохо, появились симптомы простуды.
Скорее всего, речь идет о реакции на прививку от коронавируса, которую Иско сделал вместе с несколькими партнерами по команды 19 июля. Тесты игрока на коронавирус дали негативный результат.
Перед стартом нового сезона у «Реала» запланированы два товарищеских матча: 25 июля с «Рейнджерс» и 8 августа с «Миланом».
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Источник — Marca
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