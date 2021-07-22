Катерина Козлова – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) продолжит выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.



В матче второго круга украинка сразится против Александры Саснович из Беларуси (№86 WTA). Начало встречи в 12:00 по Киеву.



Ранее девушки провели между собой четыре матча, украинка выиграла последние три.



В следующем круге победительница встречи сразится против Ирины Бегу из Румынии (№81 WTA) или Катаржины Кавы из Польши (№143 WTA).

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