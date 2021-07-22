Катерина Козлова – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Гдыне

  • 22.07.2021 12:00
  • 1146 просмотров
  • 3 комментария
Катерина Козлова – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

22 июля украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) продолжит выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
 
В матче второго круга украинка сразится против Александры Саснович из Беларуси (№86 WTA). Начало встречи в 12:00 по Киеву.
   
Ранее девушки провели между собой четыре матча, украинка выиграла последние три.
 
В следующем круге победительница встречи сразится против Ирины Бегу из Румынии (№81 WTA) или Катаржины Кавы из Польши (№143 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 22.07.2021 12:32
    0
    Александр Петухов, 22.07.2021 12:30
    https://btu.org.ua/news/ukrainskiy-tennis/33870-prjamaja-transljacija-kater
    ina-kozlova-aleksandra-sasnovich-gdynja-vtoroj-krug.html
    Дякую!
    Ссылка
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 22.07.2021 12:30
    +1
    Kanarejka, 22.07.2021 12:16
    Де обіцяна трансляція?
    https://btu.org.ua/news/ukrainskiy-tennis/33870-prjamaja-transljacija-kater
    ina-kozlova-aleksandra-sasnovich-gdynja-vtoroj-krug.html
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 22.07.2021 12:16
    0
    Де обіцяна трансляція?
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 22.07.2021 12:30
    +1
    Kanarejka, 22.07.2021 12:16
    Де обіцяна трансляція?
    https://btu.org.ua/news/ukrainskiy-tennis/33870-prjamaja-transljacija-kater
    ina-kozlova-aleksandra-sasnovich-gdynja-vtoroj-krug.html
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 22.07.2021 12:32
    0
    Александр Петухов, 22.07.2021 12:30
    https://btu.org.ua/news/ukrainskiy-tennis/33870-prjamaja-transljacija-kater
    ina-kozlova-aleksandra-sasnovich-gdynja-vtoroj-krug.html
    Дякую!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 22.07.2021 12:16
    0
    Де обіцяна трансляція?
    Ссылка
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