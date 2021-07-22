ВПК-Агро подписал бразильского экс-игрока Львова

«ВПК-Агро» усилил свой состав крайним защитником Висенте. Контракт с 25-летним футболистом подписан на один сезон.

Висенте стал вторым бразильцем в истории «ВПК-Агро». Защитник ранее поиграл в Украине за «Львов» в УПЛ и «Горняк-Спорт» — в Первой лиге. В составе последнего в весенней части прошлого сезона он провел 7 матчей и заработал 1 предупреждение. Прежде Висенте поиграл за несколько клубов на родине и албанский «Бюлис».

«ВПК-Агро» по итогам предыдущего сезона занял 10-е место в Первой лиге. В конце июня коллектив принял бывший тренер «Зари» и «Руха» Александр Грицай.

Ранее сообщалось, что клуб подписал сына Виталия Косовского.