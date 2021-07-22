ФОТО. Игрок Реала перекрасил волосы в цвета Милана

Хавбек «Реала» Браим Диас перебрался в «Милан» на правах аренды. После своего перехода 21-летний испанец выложил забавный пост.

Ранее Диас пообещал, что после перехода в миланский клуб покрасит волосы в «красно-черный» цвет, и сдержал слово. На фото вместе с Диасом присутствует Тео Эрнандес, который ранее также выполнил подобное обещание.