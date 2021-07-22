Динамо объявило о старте продажи абонементов на сезон 2021/22

На этот раз без фэйлов

  • 22.07.2021 10:52
  • 350 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо объявило о старте продажи абонементов на сезон 2021/22
© Instagram. НСК Олимпийский

ФК «Динамо» (Киев) объявило о старте продажи абонементов сезона 2021/2022 на домашние матчи чемпионата Украины и Кубка Украины (до полуфинала включительно).

*онлайн продажа абонементов сезона 2021/2022 осуществляется на сайте Еsport.in.ua, обменять электронный абонемент на физическую пластиковую карту можно в кассе №8 НСК «Олимпийский» (график работы: понедельник-пятница 10:00-19:00, суббота-воскресенье 11:00-18:00)

*приобрести абонемент сезона 2021/2022 можно в кассе №8 НСК «Олимпийский».

Детальная информация по ссылке.

Ценовая схема абонементов Динамо (Киев) сезона 2021/2022 на домашние матчи чемпионата Украины и Кубка Украины (до 1/2 финала включительно)


 

 

Отметим, что ранее «Динамо» в рекламе абонементов выложило фото фанатов из Москвы.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 22.07.2021 11:12
    0
    Та вже місяць як офіційно продають абонементи на наступний сезон)).
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 22.07.2021 11:12
    0
    Та вже місяць як офіційно продають абонементи на наступний сезон)).
    Ссылка
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