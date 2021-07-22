ВПК-Агро подписал сына Виталия Косовского

Украинский опорный полузащитник Сергей Косовский продолжит карьеру в «ВПК-Агро».

23-летний воспитанник «Динамо» последние полтора года защищал цвета «Агробизнеса». В минувшем сезоне Первой лиги Косовский провел 18 матчей, заработав по одной желтой и красной карточке. Ранее сын бывшего игрока сборной Украины выступал за молодежные команды «Динамо» и «Ворсклы», «Оболонь» и словацкую «Славию» из Кошице.

По итогам предыдущего чемпионата Первой лиги «ВПК-Агро» занял 10-е место. В конце июня коллектив принял бывший тренер «Зари» и «Руха» Александр Грицай. Состав команды летом изменился более чем наполовину.

Ранее сообщалось, что «ВПК-Агро» продлит аренду защитника «Зари».