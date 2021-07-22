Попытка №3: Ван Гал согласовал контракт со сборной Нидерландов

Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Луи ван Гал. Королевский футбольный союз Нидерландов согласовал контракт с 69-летним специалистом.

Ван Гал, который уже дважды возглавлял сборную Нидерландов – в 2000-2001 и 2012-2014 годах, будет работать в национальной команде до конца чемпионата мира-2022.

В свой первый период Ван Гал не сумел вывести сборную Нидерландов на чемпионат мира-2002, а в 2014 году довел команду до полуфинала мундиаля.

Ван Гал не работает нигде с мая 2016 года, когда он был уволен с «Манчестер Юнайтед».