Попытка №3: Ван Гал согласовал контракт со сборной Нидерландов

69-летний специалист будет работать до конца чемпионата мира 2022 года

  • 22.07.2021 08:09
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Попытка №3: Ван Гал согласовал контракт со сборной Нидерландов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Луи ван Гал. Королевский футбольный союз Нидерландов согласовал контракт с 69-летним специалистом.

Ван Гал, который уже дважды возглавлял сборную Нидерландов – в 2000-2001 и 2012-2014 годах, будет работать в национальной команде до конца чемпионата мира-2022.

В свой первый период Ван Гал не сумел вывести сборную Нидерландов на чемпионат мира-2002, а в 2014 году довел команду до полуфинала мундиаля.

Ван Гал не работает нигде с мая 2016 года, когда он был уволен с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — De Telegraaf

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