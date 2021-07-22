Виктор СКРИПНИК: «Свои позиции не сдадим»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от нового сезона.

«Надеюсь, что готовы. Надеюсь, что удивим. Но лирику оставлю. Все покажут только официальные игры. Мы подходим к играм с хорошим, но серьезным настроением. И хочется быстрее стартовать, чтобы то напряжение, которое присуще стартовому периоду, прошло, и мы хорошо вошли в чемпионат. А там уже жеребьевка и плей-офф Лиги Европы. Оглядываться будет некогда. Свои позиции не сдадим и будем бороться дальше», — считает Скрипник.