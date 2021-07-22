Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Постараемся заставить Шахтер нервничать»

Наставник «Ингульца» поделился ожиданиями от встречи с донецким клубом

  • 22.07.2021 05:16
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Постараемся заставить Шахтер нервничать»
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от поединка с донецким «Шахтером» в 1-м туре УПЛ.

«Шахтер» ставит перед собой амбициозные цели. Команда серьезно поработала на трансферном рынке, потратив на комплектацию €40 миллионов. Ожидаем интересной игры. Попытаемся заставить их понервничать», — отметил Лавриненко.

Матч «Шахтер» — «Ингулец» состоится в субботу, 24 июля, в 19:30.

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Источник — ФК Ингулец

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