Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Постараемся заставить Шахтер нервничать»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от поединка с донецким «Шахтером» в 1-м туре УПЛ.
«Шахтер» ставит перед собой амбициозные цели. Команда серьезно поработала на трансферном рынке, потратив на комплектацию €40 миллионов. Ожидаем интересной игры. Попытаемся заставить их понервничать», — отметил Лавриненко.
Матч «Шахтер» — «Ингулец» состоится в субботу, 24 июля, в 19:30.
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Источник — ФК Ингулец
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