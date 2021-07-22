Виктор СКРИПНИК: «На Евро-2020 никто не изобрел велосипед»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги Евро-2020, который завершился победой сборной Италии. Сборная Украины в 1/4 финала проиграла Англии (0:4).

«Чемпионат Европы понравился. Интересные участники и игры. Ничего удивительного не было. Велосипед никто не изобрел. Все играли по своим возможностям. Относительно выступлений сборной Украины, все понимали, что нужно выйти из группы. Задача была выполнена. Все равно будет наверняка анализ, и все понимают, что есть топовые игры, на которые нужно равняться и держать марку. А для этого в комплексе нужен и хороший чемпионат, и структура детско-юношеского футбола. Учитывая опыт этого чемпионата, можно будет делать какие-то шаги вперед. Хочется, чтобы в топовых матчах мы играли с позиции силы, а не только показывали реакцию. Это мое личное мнение», — отметил Скрипник.