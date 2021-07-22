ФОТО. Динамо тренируется на высоте 800 метров над уровнем моря

Киевская команда продолжает активную подготовку к новому сезону

  • 22.07.2021 01:25
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ФОТО. Динамо тренируется на высоте 800 метров над уровнем моря
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в Западной Европе.

В среду киевляне сменили страну пребывания, перебравшись на триста километров восточнее, из швейцарского Цюриха в предместье австрийского Инсбрука, в живописную комунну Фульпмес. Здесь команда будет базироваться до 26 июля.

По приезде динамовцы отдыхали недолго и уже через несколько часов, вечером, вышли на первую тренировку в соседней деревушке Медрац, в нескольких минутах езды от отеля. Тренировочное поле со всех сторон окружают горы, расположенные неподалеку, куда ни глянь – виднеются вершины и лесистые горные склоны, над которыми парят парапланы – в этом районе такой экстремальный вид спорта и активного отдыха, как парапланеризм, особенно популярен.

К слову, «бело-синие» тренируются на высоте около 800 метров над уровнем моря, и при большой интенсивности работы быстрее начинает сказываться нехватка кислорода, что, в свою очередь, больше закаливает и тренирует организм.

Как всегда, перед началом занятия Мирча Луческу еще раз проговорил со своими ассистентами план занятия, и те подготовили тренировочное поле к разным упражнениям. Тем временем, у игроков было немного времени на то чтобы побаловаться с мячами или побить по воротам. Затем Мистер собрал игроков вокруг себя на поле и провел длительную установку.

После пробежки вокруг поля и разминки началась основная работа – команда выполняла различные тактико-технические упражнения на разных участках поля. Несмотря на достаточно длительный переезд занятие было насыщенным и продолжительным.

В четверг утром киевляне проведут вторую тренировку на австрийском этапе сбора. Сследующий контрольный матч состоится в пятницу – «бело-синие» сыграют с «Унионом».

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Источник — ФК Динамо Киев

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