В Украине впервые с 2008 года состоится турнир серии Челленджер

Турнир пройдет в сентябре в Киеве

  • 21.07.2021 21:20
  • 226 просмотров
  • 1 комментарий
В Украине впервые с 2008 года состоится турнир серии Челленджер

С 6 по 12 сентября в Киеве в «Tennis Park» (Парк Муромец) на грунтовом покрытии пройдет теннисный турнир серии АТР Челленджер «Kyiv Open».

Ранее этот турнир уже проводился в 1998 – 2005 годах. Последним его победителем стал австриец Даниэль Коэллерер.

Турнир серии АТР Челленджер в Украине не проводились с 2008 года. Тогда состоялись турниры в Днепре, Донецке и Черкассах.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 21.07.2021 21:32
    0
    Круто!
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 21.07.2021 21:32
    0
    Круто!
    Ссылка
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