В Украине впервые с 2008 года состоится турнир серии Челленджер

С 6 по 12 сентября в Киеве в «Tennis Park» (Парк Муромец) на грунтовом покрытии пройдет теннисный турнир серии АТР Челленджер «Kyiv Open».
Ранее этот турнир уже проводился в 1998 – 2005 годах. Последним его победителем стал австриец Даниэль Коэллерер.
Турнир серии АТР Челленджер в Украине не проводились с 2008 года. Тогда состоялись турниры в Днепре, Донецке и Черкассах.
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Источник — Большой теннис Украины
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