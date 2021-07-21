ФОТО. Днепр-1 презентовал летних новичков

«Днепр-1» провел презентацию игроков, которые усилили команду перед стартом нового сезона.
Состав пополнили вратари Валентин Кожокару и Евгений Паст, защитник Никита Кравченко, хавбеки Валерий Лучкевич и Невен Джурасек, а также форварды Назарий Русин и Марио Чуже.
Первый матч сезона УПЛ команда проведет 26 июля против «Ворсклы».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-b all. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.