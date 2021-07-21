Буковина рассталась с двумя футболистами

Дэвид Эногела и Артем Козлов покинули клуб

  • 21.07.2021 18:19
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Буковина рассталась с двумя футболистами
© ФК Буковина. Дэвид Эногела

Полузащитник Дэвид Эногела и нападающий Артем Козлов договорились с «Буковиной» о досрочном расторжении контрактов. У обоих футболистов они должны были действовать до марта следующего года.

23-летний Эногела, ранее игравший за «Олимпик» U-21, в весенней части прошлого сезона провел 14 матчей и забил один мяч во Второй лиге. В июле нигериец проходил сборы с «Металлистом 1925», однако его перспективы стать игроком харьковского клуба пока неизвестны.

28-летний Козлов также сыграл за «Буковину» 14 матчей и отметился одним голом. Прежде он выступал за молодежку «Ворсклы», молдавскую «Олимпию», «Кремень», «Гелиос», «Ингулец» и «Горняк-Спорт».

Ранее «Буковина» объявила о продлении контракта с капитаном команды, защитником Тарасом Сивкой.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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