Виктор СКРИПНИК: «Все покажут только официальные игры»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Все прошло гладко. Конечно, тяжело уезжать на несколько недель и находиться на одном месте, но условия для сборов были созданы хорошие. Погода тоже сопутствовала. Чуть расстраивают моменты, когда игроки получают травмы, но без этого в футболе никуда. Футбол — контактный вид спорта.

Вижу желание ребят. Это подтверждают и наши результаты. Были хорошие игры, целостные, скажем так. Мы довольны сбором, тем, как провели весь интенсивный летний период подготовки. Но сборы есть сборы. Все покажут только официальные игры. С нетерпением ждем воскресенья», — отметил Скрипник.

В воскресенье, 25 июля, «Заря» сыграет с «Александрией» в рамках 1-го тура УПЛ.