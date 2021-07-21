Динамо переехало в Австрию. Там команда закончит сбор двумя матчами

В среду первая команда «Динамо» сменила страну проведения тренировочных сборов, перебравшись из Швейцарии в Австрию.

Ранним утром команда и персонал сдали обязательные перед переездом в Австрию экспресс-тесты на выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2.

В Австрии Мирчи Луческу будет работать ближайшие шесть дней.

«Динамо» сыграет два контрольных матча: 23 июля в городе Кематен динамовцы встретятся с берлинским «Унионом», а 26 июля в Куфштайне сыграют с «Вильярреалом». После игры с испанским клубом команда вернется в Киев.

Первый матч УПЛ команда проведет 1 августа против «Вереса».