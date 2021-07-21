Заря готовится к матчу с Александрией

Луганская «Заря» готовится к игре первого тура УПЛ с «Александрией». Матч состоится в воскресенье, 25 июля, в 19:30.

«Заря» проводит плановый цикл подготовки к игре. После возвращения из Турции команда получила небольшой отдых и включилась в подготовку. Затем «Заря» сыграла товарищеский матч с «Днепром-1» на выезде и, благодаря голу Шахаба, победила 1:0.

Сейчас команда тренируется на учебно-тренировочной базе в одноразовом режиме. Из-за жаркой погоды тренировки проходят утром, что делает тренировочный процесс более комфортным для футболистов.