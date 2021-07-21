Металлист 1925 продлил контракты с двумя игроками

Максим Коваленко и Владислав Дмитренко остаются в харьковском клубе

  • 21.07.2021 16:34
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Металлист 1925 продлил контракты с двумя игроками
© ФК Металлист 1925. Владислав Дмитренко

Новые двухлетние контракты с «Металлистом 1925» подписали голкипер Максим Коваленко и атакующий полузащитник Владислав Дмитренко. Срок предыдущих соглашений с клубом у обоих футболистов истек 30 июня.

19-летний Коваленко в минувшем сезоне Первой лиги провел 3 матча и пропустил 3 мяча.

21-летний Дмитренко сыграл 23 матча, отметившись тремя голами и одним ассистом. Прежде он выступал за «Волынь» и «Викторию» из Кельна в молодежной лиге Германии.

Ранее новые контракты с «Металлистом 1925» подписали Батюшин, Пономарь, Сидоренко и еще семь футболистов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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