Металлист 1925 продлил контракты с двумя игроками

Новые двухлетние контракты с «Металлистом 1925» подписали голкипер Максим Коваленко и атакующий полузащитник Владислав Дмитренко. Срок предыдущих соглашений с клубом у обоих футболистов истек 30 июня.

19-летний Коваленко в минувшем сезоне Первой лиги провел 3 матча и пропустил 3 мяча.

21-летний Дмитренко сыграл 23 матча, отметившись тремя голами и одним ассистом. Прежде он выступал за «Волынь» и «Викторию» из Кельна в молодежной лиге Германии.

Ранее новые контракты с «Металлистом 1925» подписали Батюшин, Пономарь, Сидоренко и еще семь футболистов.