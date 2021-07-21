ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в латвийскую Валмиеру

Воспитанник академии «Шахтера» Роман Якуба, действующий на позиции центрального защитника, покинул донецкий клуб.
Отныне Якуба будет выступать в Латвии за тамошнюю «Валмиеру», с которой подписал полноценный контракт, срок действия которого не раскрывается.
В стан «Валмиеры» Якуба, по данным Transfermarkt, перешел на правах свободного агента.
Ранее Якуба играл за «Шахтер» U-19 и U-21, принимал участие в матчах Юношеской лиги УЕФА, а также несколько раз привлекался к тренировкам с первой командой «горняков».
Источник — Латвийская футбольная федерация
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