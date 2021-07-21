ГЛАДКИЙ: «Задача-минимум Зари - повторить результат минувшего сезона»

Форвард «Зари» Александр Гладкий считает, что команда должна как минимум повторить результат прошлого сезона - 3-е место УПЛ.
- Саша, как настроение перед новым сезоном и перед игрой с «Александрией» конкретно?
- Настроение очень хорошее. Боевое. Все прекрасно понимают, что нужно забывать былые заслуги и всё начинать заново.
Чемпионат, считаю, будет очень насыщенным и интересным. Мы вернулись наконец-то к нашему прежнему формату в 16 команд. Будет много хороших клубов, которые будут вести борьбу за самые высокие места. Мы тоже ставим максимальные цели и будем их выполнять. Минимум, должны показать то же, что получилось у нас в прошлом году.
- Готова команда удивить и болельщиков, и соперника новыми моментами?
- В футболе сейчас удивить кого-то тяжело. Но думаю, что ребята все готовы. Провели хорошие сборы. Выходим на максимальных кондициях к первому матчу. В воскресенье будем выходить за тремя очками.
- Новичков адаптируете, подтягиваете?
- Новички, адаптируются, привыкают. К нашему футболу, к нашему стилю. Но молодцы. Все стараются как можно быстрее влиться. А мы со своей стороны помогаем им чем можем. Считаю, что в этом плане всё в порядке.
- Болельщики на стадионах нам тоже помогут. 2/3 вместимости разрешено официально.
- Наконец-то болельщики возвращаются на стадионы. Футбол без болельщиков – это не футбол. Очень важна будет их поддержка в воскресенье. Мы очень надеемся на них. Знаем, что болельщики будут с нами и постараемся их порадовать.
Источник — ФК Заря
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