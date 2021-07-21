Никополь арендовал 13 футболистов клуба УПЛ

«Днепр-1» оправил мощный десант в команду из Второй лиги

  • 21.07.2021 14:14
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Никополь арендовал 13 футболистов клуба УПЛ
© СК Днепр-1. Мирослав Зновенко

Сразу 13 игроков «Днепра-1» подписали арендные соглашения с «Никополем» из Второй лиги, который нынешним летом возглавил экс-наставник молодежной команды днепрян Александр Поклонский.

До конца календарного года рассчитана аренда хавбека Андрея Киреева, до 30 июня 2022 года в распоряжение «Никополя» поступили вратари Мирослав Зновенко и Богдан Хома, защитники Тарас Горилый, Сергей Заец, Денис Сорока, Алексей Хижняк и Денис Швыденко, полузащитники Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Максим Тяпкин и Владислав Шинкаренко, а также нападающий Богдан Гора.

Еще два бывших игрока молодежки «Днепра-1», защитник Назар Сидоренко и полузащитник Ярослав Бутич, подписали с «Никополем» контракты сроком на год.

«Никополь» по итогам предыдущего чемпионата Второй лиги занял 11-е место в группе Б. В июне в команде произошла тренерская рокировка: вместо Сергея Воробья, который возглавил «Перемогу», команду принял Александр Поклонский.

В 1-м туре нового чемпионата 25 июля «Никополь» примет «Балканы». Начало матча в 18:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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