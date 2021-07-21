Ужгород просматривает игроков Миная и Карпат

Закарпатский клуб укрепляет атаку новичками

  • 21.07.2021 10:10
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Ужгород просматривает игроков Миная и Карпат
© ФК Карпаты Львов. Виктор Хомченко

24 июля дебютант Первой лиги - «Ужгород» в стартовом туре будет принимать «Прикарпатье».

В расположении «горожан» находятся на просмотре атакующий полузащитник Василий Пыняшко из «Миная» и нападающий Виктор Хомченко из «Карпат» (Галыч). Им будет предложено подписать с клубом контракты.

По имеющейся информации, к Пыняшко также проявляла интерес одна из венгерских команд.

Кроме того, на тренировке случился рецидив старой травмы у еще одного нападающего закарпатцев - Сергея Машталира и в ближайших календарных поединках он не сможет помочь «горожанам».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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