Ужгород просматривает игроков Миная и Карпат

24 июля дебютант Первой лиги - «Ужгород» в стартовом туре будет принимать «Прикарпатье».

В расположении «горожан» находятся на просмотре атакующий полузащитник Василий Пыняшко из «Миная» и нападающий Виктор Хомченко из «Карпат» (Галыч). Им будет предложено подписать с клубом контракты.

По имеющейся информации, к Пыняшко также проявляла интерес одна из венгерских команд.

Кроме того, на тренировке случился рецидив старой травмы у еще одного нападающего закарпатцев - Сергея Машталира и в ближайших календарных поединках он не сможет помочь «горожанам».