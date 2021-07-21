Ужгород просматривает игроков Миная и Карпат

24 июля дебютант Первой лиги - «Ужгород» в стартовом туре будет принимать «Прикарпатье».
В расположении «горожан» находятся на просмотре атакующий полузащитник Василий Пыняшко из «Миная» и нападающий Виктор Хомченко из «Карпат» (Галыч). Им будет предложено подписать с клубом контракты.
По имеющейся информации, к Пыняшко также проявляла интерес одна из венгерских команд.
Кроме того, на тренировке случился рецидив старой травмы у еще одного нападающего закарпатцев - Сергея Машталира и в ближайших календарных поединках он не сможет помочь «горожанам».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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