Реал Фарма подписала 40-летнего игрока Черноморца

«Реал Фарма» оформила отношения с полузащитником Сергеем Нудным, известным в Украине по выступлениям за «Черноморец», «Севастополь», «Закарпатье», «Титан» из Армянска и криворожский «Горняк». Контракт с 40-летним футболистом подписан до июня следующего года.

Нудный родился в Одесской области, но является воспитанником тираспольского футбола. В свое время он играл за молодежную сборную Молдовы, на клубном уровне выступал в Грузии, Беларуси, Израиле. С лета прошлого года опытнейший хавбек защищал цвета клуба второго молдавского дивизиона «Кагул-2005».

Интересно, что в «Реал Фарме» Нудный будет не самым возрастным футболистом. Таковым по-прежнему остается играющий президент клуба Николай Лиховидов, которому в январе исполнилось 55.

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