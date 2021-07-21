Тростянец может подписать воспитанника Динамо и еще двух опытных новичков

Все они в свое время играли в Первой лиге

  • 21.07.2021 09:35
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Тростянец может подписать воспитанника Динамо и еще двух опытных новичков
© Meta-ratings.com.ua

в тренировочном лагере «Тростянца» находятся 28-летний вратарь Роман Чопко (в прошлом игрок таких клубов, как «Нива» Тернополь, «Горняк-Спорт», «Буковина»), 32-летний центральный защитник Виталий Полянский («Волынь», «Буковина», «Никополь») и 31-летний воспитанник «Динамо», нападающий Виктор Сахнюк («Таврия», «Буковина», «Днепр» Черкассы).

Из тех футболистов, которые присоединились к «Тростянцу» ранее, расположение команды уже покинул форвард «Рубикона» Олег Близно.

Команда Сергея Корытника в прошлом сезоне выступала в аматорской лиге и заняла 6-е место в своей группе. В 1-м туре чемпионата Второй лиги 25 июля «Тростянец» сыграет на выезде с «Николаевом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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