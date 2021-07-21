Экс-игрок Шахтера может перебраться в ОАЭ

Бернард, скорее всего, этим летом покинет «Эвертон»

  • 21.07.2021 07:55
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Экс-игрок Шахтера может перебраться в ОАЭ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард

Бразильский хавбек «Эвертона» Бернард вскоре может перебраться в ОАЭ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 28-летний футболист ведет переговоры с клубом «Аль Шараджа». Отмечается, что Бернарду могут предложить контракт до 2024 года.

В сезоне 2020/21 Бернард сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бернард может оказаться в России.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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