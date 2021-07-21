ОФИЦИАЛЬНО. Горняк-Спорт подписал контракт с бразильским форвардом

Бразильский нападающий Бруно Эрнандес стал игроком «Горняка-Спорта».
Контракт рассчитан до 2023 года. Бруно Эрнандес уже сыграл за «Горняк-Спорт» в спарринге.
22-летний бразилец ранее играл за молодежные команды «Бенфики», «Витории Гимарайнш», «Сан Бернардо», «Куябы». В прошлом сезоне провел 6 матчей за «Азурис» в чемпионате штата Парана в Бразилии.
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Источник — ФК Горняк-Спорт
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