ОФИЦИАЛЬНО. Горняк-Спорт подписал контракт с бразильским форвардом

Бразильский нападающий Бруно Эрнандес стал игроком «Горняка-Спорта».

Контракт рассчитан до 2023 года. Бруно Эрнандес уже сыграл за «Горняк-Спорт» в спарринге.

22-летний бразилец ранее играл за молодежные команды «Бенфики», «Витории Гимарайнш», «Сан Бернардо», «Куябы». В прошлом сезоне провел 6 матчей за «Азурис» в чемпионате штата Парана в Бразилии.