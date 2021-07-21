ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард покинул солигорский Шахтер

Украинский форвард Роман Дебелко покинул белорусский клуб «Шахтер» Солигорск.

27-летний игрок присоединился к команде Романа Григорчука в январе 2021 года как свободный агент.

Дебелко за полгода провел за белорусский клуб 13 матчей и забил 2 гола во всех турнирах. С командой он завоевал Суперкубок Беларуси 2021. Transfermarkt оценивает трансфер украинца в 250 тысяч евро.