Защитник Ингульца был на просмотре во Львове, но не подошел клубу

26-летний левый защитник Николай Квасный, ранее выступавший за «Ингулец», неудачно прошел просмотр во «Львове».

Игрок не впечатлил своей подготовкой тренерский штаб «горожан», и от его услуг было решено отказаться. Также покинули расположение «Львова» и несколько молодых игроков, которых просматривали на перспективу.

Львовяне до закрытия трансферного окна собираются укрепить свои ряды еще 2–3 новичками.

Квасный уже играл за «Львов», подписав контракт в июле 2019 года, и провел за клуб 11 поединков. Однако спустя полгода полгода перешел в «Ингулец», за который сыграл 23 матча за полтора года, без забитых голов.