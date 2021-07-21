Защитник Ингульца был на просмотре во Львове, но не подошел клубу

Николай Квасный не впечатлил своей подготовкой тренерский штаб «горожан»

  • 21.07.2021 04:57
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Защитник Ингульца был на просмотре во Львове, но не подошел клубу
© ПФК Львов. Николай Квасный

26-летний левый защитник Николай Квасный, ранее выступавший за «Ингулец», неудачно прошел просмотр во «Львове».

Игрок не впечатлил своей подготовкой тренерский штаб «горожан», и от его услуг было решено отказаться. Также покинули расположение «Львова» и несколько молодых игроков, которых просматривали на перспективу.

Львовяне до закрытия трансферного окна собираются укрепить свои ряды еще 2–3 новичками.

Квасный уже играл за «Львов», подписав контракт в июле 2019 года, и провел за клуб 11 поединков. Однако спустя полгода полгода перешел в «Ингулец», за который сыграл 23 матча за полтора года, без забитых голов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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